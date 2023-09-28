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9 років тому впав найбільший ідол в Україні

9 років тому впав найбільший ідол в Україні

28 вересня 2014 року в Харкові було повалено один з найбільших пам'ятників леніну в Україні. На майдані Свободи він простояв 50 років.

Пам'ятник ворожому ідолу на площі Свободи міг впасти раніше - у лютому 2014-го, а також у травні 2014-го. Але тоді чиновники тягнули час, запевняючи, що при падінні монумент зашкодить підземним конструкціям метро, але то було брехнею задля відмазок, бо монумент виявився порожнистим всередині. Міський голова Харкова Геннадій Кернес у прямому ефірі обіцяв "руки-ноги переламати" тому, хто зробить спробу знести «вождя».

Та сталося це вже незабаром. Після патріотичного маршу в Харкові, патріотична спільнота із бійців "Азову", активісти "Східного корпусу", "Громадської Варти", харківського Євромайдану та харківські ультрас вирішила знести велетенське одоробло кривавому лідеру катів українського народу.

Після чого проросійська влада Кернеса ще довго судилася з екс-очільником ХОДА Ігорем Балутою, який підписав рішення про знесення, але суди нічого не дали. У 2020 році у сквері на площі Свободи провели реконструкцію, там знаходиться найбільший в Україні "сухий" фонтан.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/6769

Новости портала «Весь Харьков»

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