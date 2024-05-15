Маніпуляція: «Київ збирається розпродати Україну Польщі»

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Брехня: голова Фонду державного майна України збирається продати держмайно та українську промисловість Польщі під приводом «Великої приватизації». Про це пишуть пропагандисти кремля.

Правда: голова Фонду держмайна Віталій Коваль здійснив робочу поїздку до Польщі з метою обміну досвідом у питанні (https://www.spfu.gov.ua/ua/news/10556.html) земельної реформи, залучення (https://www.spfu.gov.ua/ua/news/10553.html) іноземних інвестицій, управління державними активами тощо.

Питання «Великої приватизації» було лише одним з низки інших. (https://www.spfu.gov.ua/ua/news/10557.html) За даними (https://privatization.gov.ua/product-category/velyka-pryvatyzatsiya/) Фонду держмайна, проєкт «Великої приватизації» включає в себе лише 18 об’єктів, які мають виставити на відкритий аукціон – це лише невелика частина державного майна.

Поширений росіянами фейк – це чергова невдала спроба кремлівських брехунів звинуватити українську владу в нібито «розбазарюванні держмайна», «катастрофічному стані справ в економіці» та «неспроможності самостійно керувати країною».

Джерело: https://t.me/spravdi/38632

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