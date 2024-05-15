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«Євреїв убивали «бандерівці»: як терорист путін робить з українців антисемітів
До відома кремлівського диктатора і недоісторика, Україна посідає четверте місце серед усіх країн, хто рятував євреїв від Голокосту. Праведниками народів світу вважаються 2 673 українці.
Антисемітизм та расизм шукати треба не в Україні, а в росії – росіяни їх особливо і не приховують.
Історії рятівників – з сайту Портрети.ua. (https://xn--e1agqdganc.com.ua/)
Джерело: https://t.me/spravdi/38609
Темы: війна, пропаганда, росія, україна