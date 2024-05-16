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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 травня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 травня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 15 по 16 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 34 оперативних виїзди, з яких:

✅21 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅2 – проведення аварійно- рятувальних робіт;

✅4 – виїзди на перевірку після обстрілів;

✅6 – на допомогу населенню;

✅1 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська спричинили 6 пожеж в Ізюмському, Чугуївському, Харківському районах області та м. Харкові. 4 з них виникли в екосистемах на загальній площі 43 га. Ще 2 пожежі трапились у приватних господарчих спорудах на площі 50 кв. м. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС.

● Вдень рятувальники ДСНС проводили аварійно-рятувальні роботи у житловій 20-типоверхівці в центрі Харкова, яку вчора значно пошкодили російські терористи бомбовим влучанням. Для ліквідації завалів та аварійності понівечених конструкцій було застосовано 2 одиниці важкої інженерної техніки: автокран та колінчатий підіймач. Працювала верхолазна група та рятувальники аварійно-рятувальної частини. Роботи тривали 2 дні і станом на 17:00 були завершені.

● Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 8700 жителів.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 50 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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