А корона все ещё нас не покинула

В Украине в будние дни в среднем регистрируют 4,5 тысячи случаев заболеваний коронавирусом. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в интервью «РБК-Украина».

По его словам, по состоянию на 27 марта в больницах госпитализированы 4038 больных коронавирусом:

«Это данные из тех больниц, откуда есть возможность получить статистику. Потому что там, где идут боевые действия - это затруднено».

Ляшко добавил, что в Украине, несмотря на войну, продолжается вакцинация, в том числе и третьей дозой.

Источник: telegram

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