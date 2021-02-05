Активисты потребовали от властей Харькова убрать символы коммунистической эпохи - СПИСОК
Активисты направили в Харьковской городской совет список топонимических и других объектов, которые должны быть переименованы или уничтожены согласно закону о декоммунизации.
В список вошли 8 топонимических и свыше 60 других объектов, сообщили в общественной организации "Світанок".
В список, помимо названий улиц, вошли также памятники, мемориальные доски, барельефы, элементы декора фасадов зданий и станций метрополитена.
Полный перечень объектов, которые должны быть переименованы или демонтированы.
Объекты топонимики:
● вулиця Марини Раскової;
● проспект Героїв Сталінграда;
● провулок Карбишева;
● провулок Халтуріна;
● станція метро "Завод імені Малишева";
● школа № 127 імені Г. К. Жукова;
● Центральна дитяча бібліотека ім. М. Островського Київської ЦБС м. Харкова;
● сквер імені Тихонова.
Символика (памятники, бюсты, мемориальные и аннотационные доски, элементы декора фасадов зданий и станций метрополитена и прочее):
● розміщений на станції метро "Героїв праці" барельєф із зображенням радянського ордену Трудового Червоного Прапору, що містить поєднання серпа та молота, написи "СССР" та "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!";
● розміщений на станції метро "Героїв праці" барельєф із зображенням радянського ордену "Знак пошани", що містить написи "СССР" та "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!";
● розміщений на станції метро "Героїв праці" барельєф із зображенням радянського ордену Трудової Слави, що містить поєднання серпа, молота, зірки, а також напис "СССР";
● розміщений на станції метро "Героїв праці" барельєф із зображенням радянського ордену Леніна, що містить поєднання серпа та молота, написи "СССР" та "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!";
● розміщений на станції метро "Героїв праці" барельєф із зображенням радянського ордену Жовтневої Революції, пов'язаного з річницями Жовтневого перевороту 1917 року та що містить зображення державного прапору СРСР з написом "Октябрськая революция", а також поєднання серпа, молота та п'ятикутної зірки;
● розміщений на станції метро "Героїв праці" барельєф із зображенням радянської медалі "Ветеран праці", що містить поєднання серпа та молота, а також напис "СССР";
● розміщений на станції метро "Героїв праці" барельєф із зображенням радянського ордену Дружби Народів, що містить зображення державного герба СРСР, поєднання серпа, молота та п'ятикутної зірки та напис "СССР";
● розміщений на станції метро "Героїв праці" барельєф із зображенням радянської медалі "За трудову відзнаку", що містить поєднання серпа та молота та напис "СССР";
● розміщений на станції метро “Київська” елемент композиції барельєфу “Київ” у вигляді серпа та молота;
● розміщений на станції метро “Київська” елемент композиції однойменного барельєфу у вигляді напису “Музей імені Леніна”;
● розміщений на станції метро “Київська” елемент композиції однойменного барельєфу у вигляді напису “Верховна Рада УРСР”;
● розміщений на станції метро “Історичний музей” елемент мозаїчного зображення у вигляді державного герба УРСР;
● розміщений на станції метро “Історичний музей” елемент мозаїчного зображення у вигляді поєднання серпа та молота;
● розміщені на станції метро “Індустріальна” барельєфи у вигляді серпа та молота;
● погруддя Жукову Г.К. на проспекті Петра Григоренка;
● мурал із зображенням Жукова Г.К. на фасаді будівлі за адресою вул.Танкопія, 7/2;
● погруддя М.Островському за адресою вул. Чернишевська, 15;
● погруддя М.Островському за адресою вул. Плеханівська, 151;
● погруддя М.Островському за адресою бульвар Б.Хмельницького,30;
● пам'ятник "До зірок" у вигляді скульптури чоловіка на фоні великого серпа та молота за адресою вулиця Китаєнка,1;
● серп і молот на постаменті пам'ятника М.І. Кошкіну за адресою вул. Плеханівська, 149;
● меморіальна дошка Василю Блюхеру за адресою вул. Сумська, 71;
● меморіальна дошка на честь ЦК ЛКСМУ за адресою вулиця Мироносицька, 21;
● меморіальна дошка М.Островському за адресою вул. Тімірязєва, 26;
● меморіальна дошка Власенко Г.Ю. із зображенням серпа та молота за адресою вулиця Власенка, 4;
● меморіальна дошка на честь нагородження Південної залізниці орденом Леніна на фасаді будівлі вокзалу Харків-пасажирський;
● меморіальна дошка на честь академії імені Говорова із зображенням макетів двох радянських орденів із поєднанням серпа та молота на фасаді ХНУ ім. Каразіна;
● барельєф на честь 70-річчя жовтневого перевороту за адресою вулиця Чернишевська, 26;
● мурал на честь Набойченка із зображенням великої георгіївської стрічки та радянського ордену із зображенням серпа та молота за адресою вул. Полтавський Шлях, 1/3;
● серпи та молоти у оздоблення Новоіванівського мосту;
● серпи та молоти у оздобленні Харківського мосту;
● серпи та молоти на двох колонах (Так звані "Ворота Харкова") на розі Московського проспекту та вулиці Шаблєва;
● макет ордену Перемоги із написом СССР на фасаді будівлі за адресою вул. Миру, 20;
● макети радянських орденів із зображенням серпів і молотів на стелі заводу HARP на Московському проспекті;
● макети радянських орденів із зображенням серпів та молотів на стелі плиткового заводу на Московському проспекті;
● два макети орденів Жовтневої революції на стелі верстатобудівного заходу на Московському проспекті;
● чотири серпи та молоти на ґратах вікон за адресою вул. Євгена Котляра, 8/10-г;
● написи СССР на фасаді будівлі за адресою вул. Короленка, 25;
● серпи та молоти на фасаді та всередині будівлі Харківської міської ради;
● макети орденів Леніна та Жовтневої революції на першому поверсі будівлі Харківської міської ради;
● серпи та молоти на фасаді та всередині залізничного вокзалу Харків-пасажирський;
● погруддя М. Тихонову у сквері імені Тихонова;
● серпи та молоти на фасаді будівлі за адресою вулиця Сумська, 7;
● зображення хлопчика у будьонівці із зображенням серпа та молота за адресою вулиця Сумська, 71;
● серп і молот на фасаді будівлі за адресою майдан Конституції,11;
● серп і молот на фасаді будівлі за адресою майдан Конституції,13;
● серпи та молоти на фасаді будівлі за адресою майдан Павлівський, 1/3;
● серп і молот на фасаді будівлі за адресою вулиця Конторська,14;
● поєднання серп та молота і зірки на фасаді будівлі за адресою вулиця Алчевських, 6;
● зображення серпа та молота на муралі за адресою вулиця Пушкінська, 72;
● серп і молот на фасаді будівлі за адресою вулиця Пушкінська, 83;
● серп і молот на фасаді за адресою Гімназійна набережна, 1-а;
● серп і молот на фасаді будівлі за адресою вулиця Механізаторів 2/1;
● серпи та молоти на фасаді будівлі за адресою вулиця Плеханівська, 41/43;
● серп і молот на фасаді будівлі БК "Металіст" за адресою вулиця Плеханівська,77;
● мозаїчне панно із зображенням більшовиків, червоних прапорів і поєднання серпа з молотом за адресою вулиця Плеханівська, 98;
● серпи та молоти на фасаді будівлі за адресою вулиця Благовіщенська, 9;
● серп і молот на фасаді будівлі за адресою пр. Московський, 96-а;
● серп і молот на фасаді будівлі за адресою пр.Московський, 120;
● серп і молот на фасаді будівлі за адресою пр. Московський, 197;
● меморіальна дошка Д.М. Карбишеву за адресою Гімназійна набережна, 1.
Источник: vecherniy.kharkov.ua