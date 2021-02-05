Активисты потребовали от властей Харькова убрать символы коммунистической эпохи - СПИСОК

Активисты направили в Харьковской городской совет список топонимических и других объектов, которые должны быть переименованы или уничтожены согласно закону о декоммунизации.

В список вошли 8 топонимических и свыше 60 других объектов, сообщили в общественной организации "Світанок".

В список, помимо названий улиц, вошли также памятники, мемориальные доски, барельефы, элементы декора фасадов зданий и станций метрополитена.

Полный перечень объектов, которые должны быть переименованы или демонтированы.

Объекты топонимики:

● вулиця Марини Раскової;

● проспект Героїв Сталінграда;

● провулок Карбишева;

● провулок Халтуріна;

● станція метро "Завод імені Малишева";

● школа № 127 імені Г. К. Жукова;

● Центральна дитяча бібліотека ім. М. Островського Київської ЦБС м. Харкова;

● сквер імені Тихонова.

Символика (памятники, бюсты, мемориальные и аннотационные доски, элементы декора фасадов зданий и станций метрополитена и прочее):

● розміщений на станції метро "Героїв праці" барельєф із зображенням радянського ордену Трудового Червоного Прапору, що містить поєднання серпа та молота, написи "СССР" та "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!";

● розміщений на станції метро "Героїв праці" барельєф із зображенням радянського ордену "Знак пошани", що містить написи "СССР" та "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!";

● розміщений на станції метро "Героїв праці" барельєф із зображенням радянського ордену Трудової Слави, що містить поєднання серпа, молота, зірки, а також напис "СССР";

● розміщений на станції метро "Героїв праці" барельєф із зображенням радянського ордену Леніна, що містить поєднання серпа та молота, написи "СССР" та "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!";

● розміщений на станції метро "Героїв праці" барельєф із зображенням радянського ордену Жовтневої Революції, пов'язаного з річницями Жовтневого перевороту 1917 року та що містить зображення державного прапору СРСР з написом "Октябрськая революция", а також поєднання серпа, молота та п'ятикутної зірки;

● розміщений на станції метро "Героїв праці" барельєф із зображенням радянської медалі "Ветеран праці", що містить поєднання серпа та молота, а також напис "СССР";

● розміщений на станції метро "Героїв праці" барельєф із зображенням радянського ордену Дружби Народів, що містить зображення державного герба СРСР, поєднання серпа, молота та п'ятикутної зірки та напис "СССР";

● розміщений на станції метро "Героїв праці" барельєф із зображенням радянської медалі "За трудову відзнаку", що містить поєднання серпа та молота та напис "СССР";

● розміщений на станції метро “Київська” елемент композиції барельєфу “Київ” у вигляді серпа та молота;

● розміщений на станції метро “Київська” елемент композиції однойменного барельєфу у вигляді напису “Музей імені Леніна”;

● розміщений на станції метро “Київська” елемент композиції однойменного барельєфу у вигляді напису “Верховна Рада УРСР”;

● розміщений на станції метро “Історичний музей” елемент мозаїчного зображення у вигляді державного герба УРСР;

● розміщений на станції метро “Історичний музей” елемент мозаїчного зображення у вигляді поєднання серпа та молота;

● розміщені на станції метро “Індустріальна” барельєфи у вигляді серпа та молота;

● погруддя Жукову Г.К. на проспекті Петра Григоренка;

● мурал із зображенням Жукова Г.К. на фасаді будівлі за адресою вул.Танкопія, 7/2;

● погруддя М.Островському за адресою вул. Чернишевська, 15;

● погруддя М.Островському за адресою вул. Плеханівська, 151;

● погруддя М.Островському за адресою бульвар Б.Хмельницького,30;

● пам'ятник "До зірок" у вигляді скульптури чоловіка на фоні великого серпа та молота за адресою вулиця Китаєнка,1;

● серп і молот на постаменті пам'ятника М.І. Кошкіну за адресою вул. Плеханівська, 149;

● меморіальна дошка Василю Блюхеру за адресою вул. Сумська, 71;

● меморіальна дошка на честь ЦК ЛКСМУ за адресою вулиця Мироносицька, 21;

● меморіальна дошка М.Островському за адресою вул. Тімірязєва, 26;

● меморіальна дошка Власенко Г.Ю. із зображенням серпа та молота за адресою вулиця Власенка, 4;

● меморіальна дошка на честь нагородження Південної залізниці орденом Леніна на фасаді будівлі вокзалу Харків-пасажирський;

● меморіальна дошка на честь академії імені Говорова із зображенням макетів двох радянських орденів із поєднанням серпа та молота на фасаді ХНУ ім. Каразіна;

● барельєф на честь 70-річчя жовтневого перевороту за адресою вулиця Чернишевська, 26;

● мурал на честь Набойченка із зображенням великої георгіївської стрічки та радянського ордену із зображенням серпа та молота за адресою вул. Полтавський Шлях, 1/3;

● серпи та молоти у оздоблення Новоіванівського мосту;

● серпи та молоти у оздобленні Харківського мосту;

● серпи та молоти на двох колонах (Так звані "Ворота Харкова") на розі Московського проспекту та вулиці Шаблєва;

● макет ордену Перемоги із написом СССР на фасаді будівлі за адресою вул. Миру, 20;

● макети радянських орденів із зображенням серпів і молотів на стелі заводу HARP на Московському проспекті;

● макети радянських орденів із зображенням серпів та молотів на стелі плиткового заводу на Московському проспекті;

● два макети орденів Жовтневої революції на стелі верстатобудівного заходу на Московському проспекті;

● чотири серпи та молоти на ґратах вікон за адресою вул. Євгена Котляра, 8/10-г;

● написи СССР на фасаді будівлі за адресою вул. Короленка, 25;

● серпи та молоти на фасаді та всередині будівлі Харківської міської ради;

● макети орденів Леніна та Жовтневої революції на першому поверсі будівлі Харківської міської ради;

● серпи та молоти на фасаді та всередині залізничного вокзалу Харків-пасажирський;

● погруддя М. Тихонову у сквері імені Тихонова;

● серпи та молоти на фасаді будівлі за адресою вулиця Сумська, 7;

● зображення хлопчика у будьонівці із зображенням серпа та молота за адресою вулиця Сумська, 71;

● серп і молот на фасаді будівлі за адресою майдан Конституції,11;

● серп і молот на фасаді будівлі за адресою майдан Конституції,13;

● серпи та молоти на фасаді будівлі за адресою майдан Павлівський, 1/3;

● серп і молот на фасаді будівлі за адресою вулиця Конторська,14;

● поєднання серп та молота і зірки на фасаді будівлі за адресою вулиця Алчевських, 6;

● зображення серпа та молота на муралі за адресою вулиця Пушкінська, 72;

● серп і молот на фасаді будівлі за адресою вулиця Пушкінська, 83;

● серп і молот на фасаді за адресою Гімназійна набережна, 1-а;

● серп і молот на фасаді будівлі за адресою вулиця Механізаторів 2/1;

● серпи та молоти на фасаді будівлі за адресою вулиця Плеханівська, 41/43;

● серп і молот на фасаді будівлі БК "Металіст" за адресою вулиця Плеханівська,77;

● мозаїчне панно із зображенням більшовиків, червоних прапорів і поєднання серпа з молотом за адресою вулиця Плеханівська, 98;

● серпи та молоти на фасаді будівлі за адресою вулиця Благовіщенська, 9;

● серп і молот на фасаді будівлі за адресою пр. Московський, 96-а;

● серп і молот на фасаді будівлі за адресою пр.Московський, 120;

● серп і молот на фасаді будівлі за адресою пр. Московський, 197;

● меморіальна дошка Д.М. Карбишеву за адресою Гімназійна набережна, 1.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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