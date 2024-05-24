"Альтернативу для Німеччини" виключили з правої фракції в Європарламенті

Група правих популістів у Європейському парламенті "Ідентичність і демократія" (ID) офіційно виключила всіх депутатів від німецької АдН зі свого складу. Рішення набуває чинності негайно, зазначається в офіційному пресрелізі ID. 9 червня відбудуться вибори до Європарламенту.

Там пояснили, що фракція "не хоче бути пов'язаною з інцидентами, до яких причетний депутат від АдН Максиміліан Кра", лідер списку партії на виборах до Європарламенту. Його підозрюють в отриманні фінансування від рф і Китаю. Крім того, Кра нещодавно заявив, що "не всі, хто носив форму СС, були злочинцями". Після цього він залишив посаду члена федерального правління правопопулістської партії. Керівництво АдН також заборонило політику виступати публічно.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/23489

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