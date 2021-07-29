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Американские ВВС заявили о крупнейшем перехвате самолетов РФ со времен холодной войны

Американские ВВС заявили о крупнейшем перехвате самолетов РФ со времен холодной войны

По итогам 2020 года ВВС США перехватили наибольшее число российских военных самолетов у берегов Аляски со времен холодной войны. Об этом заявил заместитель начальника штаба американских ВВС Клинтон Хиноут.

Он объяснил рост активности в регионе хорошим расположением базы на Аляске для защиты северных рубежей Соединенных Штатов. «Например, в прошлом году мы перехватили у Аляски больше российских военных самолетов, чем когда-либо со времен холодной войны», — отметил Хиноут.

По его мнению, это значит, что речь уже идет не просто о соперничестве между США и Россией, а соперничестве в военной сфере.

Источник: sprotyv.info

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