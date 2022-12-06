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Аналитика ISW, 5 декабря

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-5)

● Войска РФ продолжали обороняться от атак ВСУ на линии Сватово-Кременная.

● Войска РФ продолжали наращивать успехи вокруг Бахмута, но ещё не окружили город и вели наступательные операции в районе Авдеевка-Донецк.

● Оккупационные власти продолжали насильно вывозить в Россию украинских детей с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей под предлогом того, что дети нуждаются в особом медицинском уходе.

● Войска РФ обстреляли более 20 населенных пунктов на правом берегу Днепра и продолжали наносить удары по Херсону.

● Сенатор РФ Андрей Клишас из правящей партии «Единая Россия» предложил Кремлю ограничить возможность россиян, бежавших из страны, обеспечить себе работу по возвращении в РФ.

● ГУР сообщило, что российские военные совместно с МВД России предпринимают шаги по запуску к февралю 2023 года электронной базы данных для документирования личных данных всех военнослужащих и ограничения их передвижения.

Аналитика ISW, 5 декабря

Аналитика ISW, 5 декабря

Аналитика ISW, 5 декабря

Аналитика ISW, 5 декабря

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/7309

Новости портала «Весь Харьков»

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