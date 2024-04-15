«Аналоговнєт»: як кремль просуває глобальний фейк про «силу російської науки»

Досягнення російської науки – давно в минулому, а радянський період, який собі присвоїли росіяни – насправді колективна праця усіх народів, що були в окупації СРСР. При цьому пропагандисти продовжують розповідати, що у винаходів науковців рф немає конкурентів.

Що насправді відбувається з наукою в рф? Дивіться у новому випуску проєкту «Обережно! Фейк»:

- Цей матеріал підготовлено 1+1 Media та Smart Angel у співпраці з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Джерело: https://t.me/spravdi/37929

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