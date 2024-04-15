Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:28
Просмотров: 55

«Аналоговнєт»: як кремль просуває глобальний фейк про «силу російської науки»

«Аналоговнєт»: як кремль просуває глобальний фейк про «силу російської науки»

Досягнення російської науки – давно в минулому, а радянський період, який собі присвоїли росіяни – насправді колективна праця усіх народів, що були в окупації СРСР. При цьому пропагандисти продовжують розповідати, що у винаходів науковців рф немає конкурентів.

Що насправді відбувається з наукою в рф? Дивіться у новому випуску проєкту «Обережно! Фейк»:

- Цей матеріал підготовлено 1+1 Media та Smart Angel у співпраці з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Джерело: https://t.me/spravdi/37929

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Інституті національної пам’яті не вважають, що Музей Булгакова у Києві слід закрити
Сегодня 07:57    13
російські терористи готуються до проведення чергової провокації на ЗАЕС
Сегодня 07:48    34
Эпоха безнаказанного террора…
Сегодня 07:37    50
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.24 орієнтовно
Сегодня 07:35    51
Головне за вихідні
Сегодня 07:25    62
Оперативна інформація станом на 06.00 15 квітня 2024 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:21    59
Після зими Україна передислокувала частину ППО від інфраструктури на передову, чого й чекала росія, щоб завдати масованого удару, - CNN
Сегодня 07:19    65
По налётам дронов-камикадзе Shahed-136 и не только
Сегодня 07:09    66
Цього тижня неслося – розповідаємо, що саме
Сегодня 06:59    90
Російські війська отримали завдання захопити Часів Яр до 9 травня, - Сирський
Сегодня 06:50    80
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 