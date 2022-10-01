Апогей обессмысливания

События последних дней привели мировую общественность в очередной ступор. В центре всеобщего внимания царящая в России атмосфера тотального помешательства. Если когда-либо и можно было на практике воссоздать булгаковский бал у сатаны, то он бы в точности напоминал текущую обстановку безумия от Москвы до самых до окраин.

Сначала путинские военстратеги раздули, как им казалось, трехдневную войнушку, переросшую в итоге в стратегическое поражение "второй армии мира". Для сокрытия факта несуществования более профессиональной росармии в мясорубку сначала кинули ресурсы ЧВК, а потом и вовсе перешли ко всеобщей могилизации.

Однако первая неделя загребания мужиков для отправки на фронт показала абсолютное отсутствие монолитности хваленой Zапутинской консолидации. Вождя-аутсайдера уже нет смысла поддерживать. Ведь он ничего не предлагает, кроме бессмысленной смерти.

Популяризация бессмыслицы, абсурда, идиотизма – так выглядит истинное нутро путинизма. "На безымянных могилках иконочка", – высший смысл нежизни россиянина. Вот он – закономерный результат обнуления политической системы со стороны нелегитимного российского руководства. Путин демонтировал свою легитимность и законность всех выборных институтов власти "пеньковым" обнулением конституции РФ. В стране нет законной власти, отсюда истоки грандиозного беззакония, которое сочится из всех дыр госаппарата внутри самой РФ и выплескивается за ее пределы. Этим криминальным авантюристам и лжеправителям нечего терять, ведь они уже узурпаторы.

Фактически власть в Кремле, федеральном собрании, на уровне субъектов федерации захватила хунта силовиков. Единственный мотив ее паразитического существования – самосохранение перед лицом внутреннего и международного трибуналов. Вот так зародился бункерный образ жизни "царя" и "царьков" Zверья. Закономерно, что таким персонажам, возомнивших себя богами, самодовольно отправлять россиян подыхать просто по прихоти – плевое дело. А пропаганда трезвонит: "ничего особенного не происходит, а все ошибки мы исправим". Ведь людская жизнь в РФ словно жизнь какой-нибудь козявки или букашки.

На международной арене Москва сеет кондовый нигилизм. Ее террористы вытаптывают сапогами не только украинскую землю, но и всю систему международного права. Такого разгула военных преступлений мир не видел со времён Второй мировой войны, когда гитлеризм безжалостно стирал с лица земли целые народы. Так называемые "референдумы" и ночное признание "независимости" Херсонской и Запорожской областей – триумф людоедства и реанимация необузданных захватнических войн.

Сейчас обезумевшие рашисты стирают границы в Европе, отбрасывая континент на сто лет назад в плане политической культуры. Из пространства мира и развития Европа из-за путинистов становится черной дырой, а в перспективе – и ядерной пустошью. Дошло до того, что на полном серьезе обсуждаются аспекты предупреждающего удара по российскому военно-политическому руководству для спасения человечества от ядерного апокалипсиса. Необходимо урезонить пигмея с ядерной дубиной. Руководство НАТО готовит экстренное обращение...

Путинская преступная клика также запустила процесс полного обнуления ООН. Генсек организации Гуттериш указал: "планы России по аннексии временно оккупированных украинских территорий нарушают Устав ООН и не могут быть признаны международным сообществом". Если таким занимается постоянный член СБ ООН, то это конец миропорядка. В ответ путинские "дипломаты" традиционно пробекали "сами такие".

Дикость путинистов с их затеей аннексии и присоединения того, что они не контролируют, вызывает оцепенение внутри "глубинного народа", мечтающего о мире. Ситуация настолько непредсказуемая, что даже фейковые митинги на Красной площади "за аннексию" могут перерасти в стихийные беспорядки. Все равно смысла жить в такой России нет совсем.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/735

Новости портала «Весь Харьков»