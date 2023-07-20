Белорусский Красный Крест признал, что помогал вывозить детей из Украины «на оздоровление»

Часть детей не вернулась. МИД Украины уже отреагировало на эту информацию

Об этом российскому оппозиционному каналу «Дождь» рассказал глава Народного антикризисного управления и представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, пишет «Медуза».

Он отметил, что вывезенные дети-сироты просто «исчезают». Сколько детей так и не вернулись в Украину, пока неизвестно.

Кулеба призвал МУС арестовать главу Красного Креста Беларуси Дмитрия Шавцова, признавшегося в депортации украинских детей.

«Все виновные в воровстве украинских детей должны быть привлечены к ответственности», - говорится в сообщении.

Джерело: https://t.me/u_now/105576

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