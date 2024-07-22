Без планів резервного копіювання глобальні збої ІТ можуть повторюватися

Елементи глобального збою ІТ у п’ятницю, який призвів до приземлення літаків і порушив послуги від банківської справи до охорони здоров’я, відбувалися й раніше, і поки в мережах не буде вбудовано більше непередбачених ситуацій і організації не розроблять кращі плани резервного копіювання, станеться знову.

Збій у п’ятницю був спричинений оновленням, яке американська компанія з кібербезпеки CrowdStrike - надіслано своїм клієнтам рано вранці в п’ятницю, що суперечило Microsoft. Операційна система Windows, що робить пристрої в усьому світі непрацездатними.

CrowdStrike займає одну з найбільших часток висококонкурентного ринку кібербезпеки, який надає такі інструменти, що спонукає деяких галузевих аналітиків сумніватися, чи повинен контроль над таким критично важливим програмним забезпеченням залишатися в руках лише кількох компаній.

Але збій також викликав занепокоєння серед експертів тим, що багато організацій недостатньо підготовлені для реалізації планів на випадок непередбачених ситуацій, коли виходить з ладу одна точка збою, наприклад ІТ-система або частина програмного забезпечення в ній.

Водночас на горизонті вимальовуються ще більш вирішувані цифрові катастрофи, і, мабуть, до найбільшої глобальної ІТ-проблеми з часів помилки тисячоліття, «проблеми 2038», залишилося трохи менш як 14 років, і цього разу світ став нескінченно більшим. залежні від комп'ютерів.

«Легко сприйняти ідею, що це катастрофічно, і тому припустити, що ринок має бути більш різноманітним, і в ідеальному світі це було б у нас», — сказав Сіаран Мартін, колишній керівник Британського національного центру кібербезпеки ( NCSC), частина розвідувального агентства країни GCHQ.

Джерело: internetua.com

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