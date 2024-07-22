Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:20
Просмотров: 105

Без планів резервного копіювання глобальні збої ІТ можуть повторюватися

Без планів резервного копіювання глобальні збої ІТ можуть повторюватися

Елементи глобального збою ІТ у п’ятницю, який призвів до приземлення літаків і порушив послуги від банківської справи до охорони здоров’я, відбувалися й раніше, і поки в мережах не буде вбудовано більше непередбачених ситуацій і організації не розроблять кращі плани резервного копіювання, станеться знову.

Збій у п’ятницю був спричинений оновленням, яке американська компанія з кібербезпеки CrowdStrike - надіслано своїм клієнтам рано вранці в п’ятницю, що суперечило Microsoft. Операційна система Windows, що робить пристрої в усьому світі непрацездатними.

CrowdStrike займає одну з найбільших часток висококонкурентного ринку кібербезпеки, який надає такі інструменти, що спонукає деяких галузевих аналітиків сумніватися, чи повинен контроль над таким критично важливим програмним забезпеченням залишатися в руках лише кількох компаній.

Але збій також викликав занепокоєння серед експертів тим, що багато організацій недостатньо підготовлені для реалізації планів на випадок непередбачених ситуацій, коли виходить з ладу одна точка збою, наприклад ІТ-система або частина програмного забезпечення в ній.

Водночас на горизонті вимальовуються ще більш вирішувані цифрові катастрофи, і, мабуть, до найбільшої глобальної ІТ-проблеми з часів помилки тисячоліття, «проблеми 2038», залишилося трохи менш як 14 років, і цього разу світ став нескінченно більшим. залежні від комп'ютерів.

«Легко сприйняти ідею, що це катастрофічно, і тому припустити, що ринок має бути більш різноманітним, і в ідеальному світі це було б у нас», — сказав Сіаран Мартін, колишній керівник Британського національного центру кібербезпеки ( NCSC), частина розвідувального агентства країни GCHQ.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Не дотягнули навіть до сотні: хакери з'ясували, скільки сайтів існує в Північній Кореї
Сегодня 08:05    114
Вчора російські хакери масово атакували українські Телеграм-канали
Сегодня 07:38    134
Іспанська поліція затримала трьох осіб, підозрюваних у хакерських атаках за завданнями російських спецслужб
21.07.2024 08:46    176
Світовим компаніям знадобляться тижні аби відновитись від глобального технологічного збою
21.07.2024 07:50    144
Во всем мире «глобальный сбой IT»
19.07.2024 10:40    188
Вийшло велике оновлення Windows 11: що нового
18.07.2024 10:01    260
Для ВПО та українських шукачів притулку за кордоном створили онлайн-платформу: які в неї функції
17.07.2024 10:08    207
Новини з іншого світу
17.07.2024 08:36    221
Украинская разведка вместе с киберволонтерами атаковала почти сотню российских веб-ресурсов
17.07.2024 06:27    197
Інформатори з OpenAI кажуть, що угоди про нерозголошення забороняють співробітникам компанії попереджати регуляторів про ризики штучного інтелекту
15.07.2024 09:28    211
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 