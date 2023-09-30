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Бій під селом Уневом Перемишлянського району на Львівщині — один з найбільших боїв УПА з більшовиками

Бій під селом Уневом Перемишлянського району на Львівщині — один з найбільших боїв УПА з більшовиками

Він відбувся 30 вересня 1944 р. Проти куреня УПА "Сіроманці", яким командував "Яструб" (Дмитро Карпенко), виступило понад тисячу більшовицького війська, здебільшого карателі нквд, що від 9 до 23 години при підтримці гармат, мінометів, танків провели на розташування повстанців 22 безуспішних наступи. Увечері повстанці непомітно вийшли з оточеного лісу, не натрапивши на жодну ворожу заставу. Більшовики, не знаючи цього, другого дня наступали на ліс з кількох сторін і почали бій між собою. Остаточно по кількагодинному бою порозумілись і, згубивши повстанський слід, маючи великі втрати, вернулись у Перемишляни.

За даними УПА, в унівському бою чекісти втратили понад 200 вбитими і невідому кількість пораненими. Таку цифру втрат можна вважати досить точною, оскільки наступаючі завжди несуть більші втрати.

Самі ж повстанці рапортували про 17 вбитих, яких похоронили в унівському лісі (у спогадах Богдана Допіри 19 вбитих). Якщо вірити даним НКВД, у повстанців мала б загинути ціла сотня, що означало б розгром куреня "Сіроманці". Однак завдяки майстерному володінню видами та способами ведення бою, курінь завершив бої переможно.

Тільки завдяки великому бойовому досвіду та винахідливості, а не шаблонним діям, як цього і вимагає теорія партизанської війни, повстанці куреня "Сіроманці" успішно воювали не один рік.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/6788

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