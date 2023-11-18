Блокада українських товарів на кордонах з Польщею та Словаччиною шкодить не тільки Україні

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

З 6 листопада триває страйк польських перевізників, які блокують рух вантажного транспорту на кордоні з Україною. 16 листопада аналогічну акцію анонсував також Союз автомобільних перевізників Словаччини.

▶️ Причина страйку – конкуренція на ринку автоперевезень ЄС з більш успішними українськими компаніями.

▶️ Блокада автоперевезень – це прямий шантаж, адже вона завдає величезних економічних збитків Україні в умовах, коли всі сили держави спрямовані на відсіч російській агресії.

▶️ Страйк перевізників шкодить не лише Україні, але й Польщі, перевантажуючи логістику сусідньої країни та завдаючи збитків низці галузей.

▶️ Польський уряд не підтримує страйкарів та намагається зі свого боку врегулювати кризову ситуацію на кордоні.

▶️ Україна разом з Польщею змогла подолати кризу експорту агропродукції і так само сподівається на позитивне вирішення проблеми з автоперевезеннями.

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Під польським консульством у Луцьку близько сотні українських водіїв та перевізників зібралися на акцію протесту із вимогою припинити страйк на кордоні та забезпечити водіїв належними умовами

Мітингувальники передали лист-звернення представникам консульства, які вийшли до учасників акції.

Джерело: https://t.me/spravdi/34736, https://t.me/raddjd/16883

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