Bloomberg: У путина истекает время, чтобы достичь прорыва в Украине

У россии были лишь ограниченные продвижения, пока Украина страдала от нехватки вооружений. Сейчас Украина останавливает российские атаки, когда вооружения на миллиарды пошли потоком.

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-08/putin-is-running-out-of-time-to-achieve-breakthrough-in-ukraine)

Что хочу сказать: это приятно, что у западников меняется настроение и появляется оптимизм, но на самом деле ситуация на фронте для Сил обороны Украины остаётся очень тяжёлой - особенно это касается боёв за Часов Яр, Кураховского и Покровского направлений, где россия продолжает ползучее наступление, периодически имея тактические успехи.

Не нужно обольщаться от таких материалов, как не нужно было сокрушаться от материалов, где "всё пропало и Украине скоро конец", которые пачками выходили январе-апреле этого года и прилично били по психике. Западники впадали в крайности и тогда, и сейчас.

▪️За месяцы россия достигла лишь ограниченных продвижений на фронте против украинских войск, страдающих от оружейного и снарядного голода. Перед путиным стоит всё более сложный вызов в то время как его военное преимущество начинает уменьшаться.

▪️Окно для российского прорыва закрывается, даже несмотря на их удары по украинским городам, включая энергетическую инфраструктуру.

▪️российская попытка открыть новый фронт на северо-востоке Украины в Харьковской области кажется застрявшей, не достигнув цели путина создать буферную зону вдоль границы.

▪️российские войска лишь ограниченно продвинулись с момента захвата Авдеевки в феврале, понеся огромные потери за месяцы боёв.

▪️"российская стратегия истощения украинских войск очень дорогая и кровавая для самой российской армии", - Руслан Пухов, глава московского Центра анализа стратегий и технологий. "Это может привести к чрезмерному истощению российских войск".

▪️Теперь путину придётся иметь дело с изменением позиции союзников, которые разрешили Украине бить оружием по целям на территории россии. А G7 встречается на следующей неделе, чтобы обсудить планы по кредитованию Украины из доходов от замороженных российских активов.

▪️Решение путина назначить экономиста Андрея Белоусова министром обороны подчёркивает необходимость выжать больше из ресурсов перегревающейся экономики.

▪️Траты на оборону от % российского ВВП достигают уровней пика Холодной войны в 1980-х. Это ограничивает способность россии ещё больше нарастить военную продукцию.

▪️россия полагается на щедрые выплаты и подъёмные при вербовке людей в армию, намереваясь мобилизовать ещё 250 тысяч человек в этом году. Но Руслан Пухов считает, что маловероятно, что россия сможет собрать количество людей, необходимое для успешного наступления в Украине.

▪️россия не смогла конвертировать своё преимущество на поле боя в значительные продвижение так как её командиры "расходуют людей в погоне за своими целями, а украинские войска эффективны в обороне, когда у них достаточно людей и техники", - Дара Мэссикот, старший научный сотрудника Фонда Карнеги за международный мир.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/15233

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