Більшість українців не матиме інтернету без електроенергії: названо найпроблемніший регіон

В Україні лише 37% абонентів провайдерів стаціонарного інтернету підключено за технологією PON, яка забезпечує зв'язок під час відключення світла. Найгірша ситуація у Києві – лише 9% столичних абонентів мають незалежний від електропостачання доступ до інтернету.

Такі підрахунки озвучив директор Департаменту розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Юрій Мацик. Він назвав ситуацію в Києві критичною.

"У Києві – 9%, це критична ситуація. З чим це пов'язано? З насиченням старими технологіями, які не підтримують PON", – пояснив представник Мінцифри.

При цьому в Київській області ситуація набагато краща – там рівень підключення становить близько 60%. Такі самі показники мають Львів, а також Рівненська та Тернопільська області.

Загалом в Україні кількість абонентів PON за рік збільшилася на 9% (у 2022 році було 28%). І Мацик радить українцям замислитись про можливість підвищити цю статистику.

"Уточніть у провайдера, чи перейшов він на енергозберігаючі інтернет-мережі (xPON). Якщо ні, знайдіть найближчого до вас провайдера, який зробив це, і подайте заявку на підключення. Щоб прискорити процес, можна кооперуватися із сусідами", – порадив посадовець.

Однак одного підключення за технологією PON не достатньо, щоб забезпечити інтернет-зв'язок без електропостачання. Для цього також знадобляться:

● повербанк або інше джерело безперебійного живлення для Wi-Fi-роутера, а також для терміналу PON (за потреби);

● спеціальні кабелі, через які можна підключити ці пристрої до повербанку чи безперебійника.

Джерело: obozrevatel.com

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