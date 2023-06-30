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Бойова дичина: маразматикам у кремлі подобається ганьбитися з темою «біолабораторій в Україні»

Бойова дичина: маразматикам у кремлі подобається ганьбитися з темою «біолабораторій в Україні»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

І ще трошки про легендарні «американські біолабораторії в Україні». Регулярні брифінги начальника військ РХБЗ генерала кирилова та виступи небензі в ООН здалися москві недостатніми для висвітлення цієї «світової загрози».

Тому, як заявила спікер ради федерації рф матвієнко, доповідь про біолабораторії в Україні направили в усі парламенти світу.

У ній, зокрема, йдеться про те, що США розпочали розробку біозброї ще під час Другої світової війни. З того часу Штати нібито створили 400 лабораторій у всьому світі. В Україні, на думку доповідачів, їх працює близько 50.

Насправді, у настільки розлогому викладі – цінність цього документа. Адже в ньому уся московська «бойова дичина» в одному місці. Звідки ж в неї лапи ростуть?

Тема «розробки біологічної зброї в українських лабораторіях під контролем США» просувається ще з 2009 року. Але цю конспірологічну теорію тоді зазвичай озвучували лише маргінальні активісти.

Вже 12 листопада 2021-го на сайті президента України було зареєстровано петицію під назвою «Біолабораторії США в Україні – це фабрики смерті, негайно їх закрити». Про її підтримку говорить те, що петиція набрала лише 297 голосів із необхідних для розгляду 25 000.

Потім почалося повномасштабне вторгнення, і подальший розвиток українсько-американської біолабораторної теми всім відомий. Тепер, як бачимо, вона сягнула вже світових парламентських масштабів.

Джерело: https://t.me/spravdi/30936

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