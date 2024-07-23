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«Борис Джонсон закликав Україну відмовитись від вимог повернення їй кордонів 1991 року». Це – ворожа маніпуляція

«Борис Джонсон закликав Україну відмовитись від вимог повернення їй кордонів 1991 року». Це – ворожа маніпуляція

Брехня: експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон закликав Україну відмовитись від виходу до кордонів 1991 року. Крім того, він пропонує надати права російськомовному населенню як компенсацію президентові росії путіну. Про це з посиланням на статтю Джонсона для Daily Mail пишуть пропагандистські Telegram-канали.

Правда: у колонці на шпальтах Daily Mail Борис Джонсон написав так:

- Отож, про заклик «відмовитись від повернення на кордони 1991 року» не йдеться. російська пропаганда перекрутила висловлювання Джонсона, перетворивши його на ретранслятора кремлівських наративів.

Також у своїй колонці Джонсон написав, що «для російськомовних [в Україні] може бути передбачений спеціальний захист». Втім, це також не заклик, а лише теоретичне припущення.

Крім того, колонка Джонсона є лише його особистою думкою. Пропагандисти ж намагаються перебільшити значення цієї публікації, позиціонуючи її як «програмний документ», оприлюднений «головним західним соратником Зеленського».

Джерело: https://t.me/spravdi/40317

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