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Брехня від русні про спалах захворювань після підриву Каховської ГЕС

Брехня від русні про спалах захворювань після підриву Каховської ГЕС

Кажуть, медична система України не готова впоратися зі спалахом захворювань після підриву Каховської ГЕС. Це – неправда

Брехня: через провальну медреформу система протиепідемічного контролю не здатна впоратись з інфекційними захворюваннями, які можуть спалахнути після підриву Каховської ГЕС.

Правда: в Україні проводять регулярні заходи для протидії холери а також готуються до можливих спалахів хвороб після підриву росіянами ГЕС.

Відкрилися пункти моніторингу води, центри контролю та профілактики хвороб перевели на особливий режим реагування, сформували бригади хімічної, радіаційної, епідеміологічної розвідки.

У лікарнях Херсонщини, Миколаївщини та Дніпропетровщини розгорнули додаткові інфекційні ліжка на випадок потенційних спалахів хворою, повідомили у МОЗ.

Медична система готова до різних ситуацій. Утім станом на початок липня в Україні не зафіксували жодного випадку зараження холерою, ботулізмом, гепатитом А чи іншими інфекційними хворобами, що могли би бути повʼязані з наслідками підриву Каховської ГЕС.

Джерело: https://t.me/spravdi/31379

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