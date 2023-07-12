Брехня від русні про спалах захворювань після підриву Каховської ГЕС

Кажуть, медична система України не готова впоратися зі спалахом захворювань після підриву Каховської ГЕС. Це – неправда

Брехня: через провальну медреформу система протиепідемічного контролю не здатна впоратись з інфекційними захворюваннями, які можуть спалахнути після підриву Каховської ГЕС.

Правда: в Україні проводять регулярні заходи для протидії холери а також готуються до можливих спалахів хвороб після підриву росіянами ГЕС.

Відкрилися пункти моніторингу води, центри контролю та профілактики хвороб перевели на особливий режим реагування, сформували бригади хімічної, радіаційної, епідеміологічної розвідки.

У лікарнях Херсонщини, Миколаївщини та Дніпропетровщини розгорнули додаткові інфекційні ліжка на випадок потенційних спалахів хворою, повідомили у МОЗ.

Медична система готова до різних ситуацій. Утім станом на початок липня в Україні не зафіксували жодного випадку зараження холерою, ботулізмом, гепатитом А чи іншими інфекційними хворобами, що могли би бути повʼязані з наслідками підриву Каховської ГЕС.

Джерело: https://t.me/spravdi/31379

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