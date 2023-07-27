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Британская военная разведка утверждает, что Россия планирует ввести морскую блокаду Украины

Британская военная разведка утверждает, что Россия планирует ввести морскую блокаду Украины

Британская военная разведка утверждает, что Россия планирует ввести морскую блокаду Украины

Новые предупреждения Запада о том, что Черноморский флот России занимает все более агрессивную позицию в водах южной Украины, усиливают напряженность, возникшую после выхода России из заключенной при международном посредничестве сделки, которая позволила Украине экспортировать десятки миллионов тонн зерна.

В среду британская военная разведка заявила, что российский военно-морской флот готовится к блокаде Украины. Это предупреждение прозвучало после недавних заявлений американских и британских официальных лиц о том, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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