Британская военная разведка утверждает, что Россия планирует ввести морскую блокаду Украины

Новые предупреждения Запада о том, что Черноморский флот России занимает все более агрессивную позицию в водах южной Украины, усиливают напряженность, возникшую после выхода России из заключенной при международном посредничестве сделки, которая позволила Украине экспортировать десятки миллионов тонн зерна.

В среду британская военная разведка заявила, что российский военно-морской флот готовится к блокаде Украины. Это предупреждение прозвучало после недавних заявлений американских и британских официальных лиц о том, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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