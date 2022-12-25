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Бунт у Татарстані: на Росію чекає потужна хвиля сепаратизму

Бунт у Татарстані: на Росію чекає потужна хвиля сепаратизму

У Татарстані планується демарш. Черговий ніж у спину московському начальству прилетів тепер уже не від дружньої республіки СНД, а від Росії.

Ще рік тому Держдума, попри думку Казані, вирішила, що президент у Росії лише один. Але ще через рік Держрада Татарстану таки вирішила зберегти в Конституції РТ цю посаду за Рустамом Мініхановим до 2025-го — пізніше, ніж спливає термін Путіна.

Після цього в Татарстані з'явиться «раїс» - арабське запозичення з тим самим значенням, тобто до 2025 року в Росії будуть два президенти. Така ситуація пов'язана з ослабленням Путіна та зростанням сепаратизму в суб'єктах РФ.

Про те, як політологи та експерти оцінюють цей демарш, написав ТГ-канал «Можемо пояснити» .

«Думаю, вони (еліти Татарстану) дивляться у майбутнє. У недалекому майбутньому на Росію чекає потужна хвиля сепаратизму... Путін слабшає, і вони це теж відчувають», - каже колишній спічрайтер Путіна політолог Аббас Галлямов .

"Те, що Татарстан стільки часу тягнув (з перейменуванням вищої посадової особи), теж показово, тому що центр (Москва) з Татарстаном нічого зробити не може... Республіка номінально виконує вимоги центру, але робить це максимально неспішно і з особливим цинізмом" , - вважає політолог Олександр Кинев .

«У ситуації бардаку, що відбувається, це стає максимально серйозним. Ніхто, крім Татарстану, не має сил на такі демарші», - каже російський опозиціонер Леонід Гозман.

На його думку, тенденція до дезінтеграції продовжиться і надалі, а ймовірність того, що Росія залишиться в тих же межах, не велика, передбачає Гозман.

Джерело: charter97.org

Новости портала «Весь Харьков»

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