"Це може бути черговий злочин проти людства"

росія готує ядерну провокацію з метою звинуватити Україну, – заявила радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна

"Особисто путін включився в тему і зазначив, що Україна готує ядерну провокацію. російські пропагандисти регулярно говорять про можливість використання "брудної бомби", якої немає в нас, але точно є в них", – зазначила вона

За словами радниці ОП, з боку України не існує жодних ядерних загроз, а нагнітання цієї теми росією, закриття на в‘їзд Курчатова, підготовка Курської АЕС до боїв, заяви про брудну бомбу свідчать, що саме росія готує ядерну провокацію з метою звинувачення України. Також саме росія завдає удари по нашій енергосистемі, загрожуючи роботі АЕС

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/59468

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