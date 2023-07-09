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Чебурнет уже близко

Чебурнет уже близко

России необходимо приготовиться к отключению от мирового интернета «извне» и обеспечить устойчивость Рунета, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Ранее, как пишет РБК глобальные учения по обеспечению устойчивого в условиях функционирования российского Интернета в случае отключения от мировой сети прошли в России в ночь с 4 на 5 июля.

Разумеется, эти два события между собой никак не связаны.

Джерело: https://t.me/shipilovnews/1202

Новости портала «Весь Харьков»

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