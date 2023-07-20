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Чем владеет гундяев (кличка патриарх кирилл)

Чем владеет гундяев (кличка патриарх кирилл)

патриарх кирилл в очередной раз призвал духовенство «отказаться от раздражающей роскоши в условиях, когда вся страна ограничивает себя, жертвуя ради ближних».

А вот чем владеет сам патриарх и его семья:

— 145-метровая квартира в Доме на набережной в Москве. Цена: 70 млн. рублей;

— 38-метровая квартира на Николоямской улице в Москве. Цена: 12 млн. рублей;

— 83-метровая квартира на Большеохтинском проспекте в Петербурге. Цена: 9 млн. рублей;

— 63-метровая квартира на улице Расплетина в Москве. Цена: 22 млн. рублей;

— 63-метровая квартира на Одесской улице в Петербурге. Цена: 10 млн. рублей;

— 300-метровый дом в поселке Зеленая Роща-1 в Одинцовском районе Московской

области. Цена: 10 млн. рублей;

— 83-метровая квартира в Гагаринском переулке в Москве. Цена: 47 млн. рублей;

— 121-метровая квартира на Набережной Крюкова канала в Петербурге. Цена: 42 млн. рублей;

— одна треть нежилого помещения площадью 200 квадратных метров в том

же доме на Набережной Крюкова канала. Цена: 3 млн. рублей;

— Резиденция под Петербургом. Цена: 2,8 млрд рублей;

— Бизнес-джет Gulfstream G450. Цена: $43 млн;

— Яхта «Паллада». Цена: не менее $4 млн;

— Часы Breguet с корпусом из белого золота и ремешком из кожи крокодила. Цена: €30 000.

Джерело: https://t.me/c/1059135528/57974

Новости портала «Весь Харьков»

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