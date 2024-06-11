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"Чергова спроба нав'язати ворожу ідеологію": росіяни завезли у Бердянськ 4 тис. книжок із Твері

Чергова спроба навязати ворожу ідеологію: росіяни завезли у Бердянськ 4 тис. книжок із Твері

російські загарбники завезли до тимчасово окупованого Бердянська 4 тис. книжок авторів та видавництв рф для бібліотек міста

Про це повідомляє очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

"Окупанти не припиняють проводити заходи з примусової русифікації на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Один зі способів у рамках пропагандистської кампанії - завезення ідеологічно "правильної" літератури для поширення серед місцевих мешканців", - розповіла вона.

За словами Галіціної, росіяни завезли до Бердянська 4 тис. книжок - художню, наукову, релігійну літературу з Твері, що в рф.

"Такий книжковий "гумконвой" можна сміливо розцінювати як чергову спробу нав'язати мешканцям Бердянська ворожу ідеологію та переписати історичні факти на догоду кремлівській пропаганді. Для окупантів важливо не просто завезти російські книжки, а знищити будь-які згадки про українську культуру та національну ідентичність", - наголошує керівниця МВА.

Водночас Галіціна додає, що від початку повномасштабного вторгнення рф та окупації Запорізької області влада ворога вилучала з бібліотек і навчальних закладів українські книжки.

"Таким чином загарбники прагнуть не лише нав'язати свою пропаганду, але й фізично знищити будь-які джерела українськомовної інформації", - підкреслює вона.

● 7 червня повідомлялось, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України створюють так звані антитерористичні центри, щоб "зачистити" мешканців, які спілкуються з родичами з вільних територій держави чи ЄС.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

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