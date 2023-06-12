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«Чешут много там по телевизору. Самый главный п*здабол россии — это сейчас вот этот конашенков» - перехоплення ГУР
Військовослужбовець рф розповідає про брехню на ТБ в рф щодо ураження техніки ЗСУ
● «ну обстановка-то похуже ещё, чем была, стала»;
● «тут вертолёты, самолёты сбиваем, а что-то их меньше не становится»;
● окупант розповідає про ставлення місцевих в Сватово до них: «когда с автоматом идешь, к тебе нормально…а так куда-нибудь зайдешь за угол, бл*, и…»
▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Джерело: gur.gov.ua