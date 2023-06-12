Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:50
Просмотров: 105

«Чешут много там по телевизору. Самый главный п*здабол россии — это сейчас вот этот конашенков» - перехоплення ГУР

«Чешут много там по телевизору. Самый главный п*здабол россии — это сейчас вот этот конашенков» - перехоплення ГУР

Військовослужбовець рф розповідає про брехню на ТБ в рф щодо ураження техніки ЗСУ

● «ну обстановка-то похуже ещё, чем была, стала»;

● «тут вертолёты, самолёты сбиваем, а что-то их меньше не становится»;

● окупант розповідає про ставлення місцевих в Сватово до них: «когда с автоматом идешь, к тебе нормально…а так куда-нибудь зайдешь за угол, бл*, и…»

▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківщина. 12 червня
Сегодня 08:45    1
Страшна диверсія у мордорі (СКРІН)
Сегодня 08:44    10
АРБУЗОВ НЕ БУДЕТ
Сегодня 08:32    57
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.23 орієнтовно
Сегодня 08:28    58
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 12 червня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:25    62
Росіяни звільнили богатиря (с)
Сегодня 08:21    83
Уничтоженные склады БК и базы рашистов за минувшую неделю
Сегодня 08:14    80
ISW, 11 июня
Сегодня 08:05    92
ВАКС заарештував керівника Батьківщини у Полтавській облраді Бєлашова із заставою у 30 млн грн
Сегодня 08:00    111
Окупанти можуть здійснити провокації на ТОТ у день росії
Сегодня 07:40    115
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 