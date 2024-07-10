Членство України в НАТО – це питання виживання країни

Центр стратегічних комунікацій пояснює

9 липня у Вашингтоні починається триденний ювілейний саміт Північноатлантичного альянсу.

▶ Курс України на набуття повноправного членства в НАТО незмінний. Для нас це не забаганка, а питання виживання в сусідстві з хронічним агресором.

▶ Київ має реалістичні очікування від Саміту і розраховує на підтвердження Альянсом підтримки майбутнього членства України.

▶ Наразі ми працюємо в системі двосторонніх безпекових угод, передбачених ініціативою G7 у Вільнюсі й вдосконалюємо цей інструмент як тимчасову альтернативу членству в НАТО.

▶ Ми розраховуємо, що результатом Саміту стане насамперед посилення оборонних спроможностей України, зокрема ППО.

▶ Терористичний обстріл росією «Охматдиту» створює нову мотивацію для розширення раніше обумовлених можливостей для самозахисту України.

Джерело: https://t.me/spravdi/40043

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