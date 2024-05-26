Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:05
Просмотров: 92

Десять років тому стався перший бій за донецький аеропорт

Десять років тому стався перший бій за донецький аеропорт

У ніч проти 26 травня 2014-го угруповання проросійських бойовиків здійснило спробу захопити летовище, авіасполучення на якому припинено ще 6 травня. З другої спроби бойовики зайняли частину приміщень будівлі. Вони в ультимативній формі вимагали від українських силовиків, які перебували у старому терміналі, скласти зброю і здатися.

Український уряд, зі свого боку, теж висунув бойовикам ультиматум про звільнення захоплених будівель. Жодна зі сторін не хотіла йти на поступки — розпочався бій.

У медіацентрі РНБОУ тоді заявили, що підрозділи армійського спецназу за підтримки бойової авіації завдали удару по терористах, які намагалися взяти під контроль міжнародний аеропорт Донецька. Було залучено штурмову і армійську авіацію, проведено висадку десанту.

Сили АТО в результаті ефективної спецоперації знищили третину сепаратистського батальйону «Восток». У лавах бойовиків почалася паніка, натомість українські військові підрозділи надійно закріпилися в районі аеропорту.

У різний час в аеропорту і прилеглих Пісках воювали бійці 95-ї та 79-ї десантних бригад, воїни 3-го кіровоградського полку спецпризначення та батальйону «Дніпро-1», артилеристи й танкісти 93-ї бригади, добровольці з ДУК «Правого сектору» та батальйону «ОУН», військові з інших частин.

20 січня 2015 року проросійські бойовики, не припиняючи штурмів, підірвали новий термінал Донецького аеропорту, остаточно перетворивши колись один з найбільших аеропортів країни на руїни. Після того військовим керівництвом було прийнято рішення відвести українських бійців, і 21-22 січня останні (як тоді гадалося) вцілілі захисники залишили зруйнований термінал.

23 січня 2015 року, вже після руйнування нового терміналу, вийшла остання група з території Донецького аеропорту з позиції «Пожарка», що була між новим терміналом та диспетчерською вежею. Але тоді мало хто знав, що група «Адама» тримала оборону в пожежній частині ще 2 дні. (https://telegra.ph/file/e62ea391f9498f44f8fbf.jpg)

Донецький аеропорт став своєрідним символом нескореності. Україна дізналася про людей, що міцніші за бетон. Про «кіборгів», які захищали летовище неймовірних 244 доби. Вічна слава героям!

Джерело: https://t.me/c/1475496872/8612

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ
Сегодня 09:34    6
США вимагають від рф пояснень: який крок кремля вивів із себе Вашингтон
Сегодня 09:21    35
В Україні з'явилися дропи: що відомо про новий вид шахрайства з картками
Сегодня 09:09    66
Німеччина відреагувала на заклик Греції та Польщі до ЄС створити спільний щит ППО
Сегодня 08:57    65
Як кремль за допомогою сили і пропаганди перетворив церкву на зброю проти України
Сегодня 08:46    72
«Посмотрите, они тоже нас ударили!» - нытье с болот
Сегодня 08:29    110
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає ймовірною атаку рф на НАТО
Сегодня 08:22    94
Кількість загиблих через ворожі авіаудари по гіпермаркету «Епіцентр» зросла до 12
Сегодня 08:17    90
Ми побачимо повну домінацію безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями, ― Кирило Буданов
Сегодня 08:11    80
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 26 травня 2024 року
Сегодня 08:08    91
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 