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Дружина капітана затонулого батискафа Ocean Gate є нащадком пасажирів, які загинули на "Титаніку" в 1912 році

Дружина капітана затонулого батискафа Ocean Gate є нащадком пасажирів, які загинули на "Титаніку" в 1912 році — New York Post.

За даними видання, дружина Стоктона Раша, капітана затонулого батискафа, який здійснював глибоководні туристичні експедиції до "Титаніка", Венді Раш є праправнучкою Айсадора Штрауса (співзасновника універмагу Macyʼs) та його дружини та Іди.

Подружжя Штраусів було одним із найзаможніших на борту "Титаніка". За свідченнями очевидців, Іда Штраус відмовилася від евакуації з корабля заради порятунку інших жінок та дітей. Вона залишилася разом зі своїм чоловіком, з котрим прожила у шлюбі 40 років.

Айсадор та Іда Штраус стали прототипами персонажів культового фільму Джеймса Кемерона 1997 року "Титанік". Там їх зображено в образі літньої пари, яка тримається одне за одного в ліжку, поки навколо них піднімається вода.

Що стосується Венді Раш, то за час шлюбу зі своїм чоловіком Стоктоном вона щонайменше тричі здійснювала успішні підводні експедиції до затонулого "Титаніка" на підводному човні.

** Напередодні берегова охорона США виявила в Атлантичному океані рештки батискафа Ocean Gate, який зник під водою 19 червня. На його борту перебувало п'ятеро людей. Усі вони загинули. Обставини трагедії наразі розслідують фахівці.

Дружина капітана затонулого батискафа Ocean Gate є нащадком пасажирів, які загинули на Титаніку в 1912 році

Дружина капітана затонулого батискафа Ocean Gate є нащадком пасажирів, які загинули на Титаніку в 1912 році

Джерело: https://t.me/znua_live/99295

Новости портала «Весь Харьков»

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