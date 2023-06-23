Дружина капітана затонулого батискафа Ocean Gate є нащадком пасажирів, які загинули на "Титаніку" в 1912 році — New York Post.

За даними видання, дружина Стоктона Раша, капітана затонулого батискафа, який здійснював глибоководні туристичні експедиції до "Титаніка", Венді Раш є праправнучкою Айсадора Штрауса (співзасновника універмагу Macyʼs) та його дружини та Іди.

Подружжя Штраусів було одним із найзаможніших на борту "Титаніка". За свідченнями очевидців, Іда Штраус відмовилася від евакуації з корабля заради порятунку інших жінок та дітей. Вона залишилася разом зі своїм чоловіком, з котрим прожила у шлюбі 40 років.

Айсадор та Іда Штраус стали прототипами персонажів культового фільму Джеймса Кемерона 1997 року "Титанік". Там їх зображено в образі літньої пари, яка тримається одне за одного в ліжку, поки навколо них піднімається вода.

Що стосується Венді Раш, то за час шлюбу зі своїм чоловіком Стоктоном вона щонайменше тричі здійснювала успішні підводні експедиції до затонулого "Титаніка" на підводному човні.

** Напередодні берегова охорона США виявила в Атлантичному океані рештки батискафа Ocean Gate, який зник під водою 19 червня. На його борту перебувало п'ятеро людей. Усі вони загинули. Обставини трагедії наразі розслідують фахівці.

Джерело: https://t.me/znua_live/99295

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