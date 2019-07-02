ДТП на Пушкинской: суд разрешил арестовать иностранца-беглеца

Суд дал разрешение на задержание подозреваемого в ДТП на улице Пушкинской Ходаифа Заиди.

Об этом сообщил адвокат пострадавшей женщины Евгений Мельниченко на своей странице в Facebook.

Защитник опубликовал соответствующее судебное решение.

Так, Киевский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и принял позволить задержать подозреваемого Ходаифа Заиди, 1994 года рождения, с целью поводу в Киевский районный суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании ему меры пресечения.

Далее, по словам адвоката, розыск через Интерпол и по дипломатическим каналам.

Напомним, авария произошла 22 июня у выхода со станции метро "Архитектора Бекетова". Там 24-летний иностранец, который находился за рулем автомобиля "Volkswagen", сбил женщину на пешеходном переходе. На следующий день после ДТП он улетел из страны в Стамбул.

Сообщение о подозрении в совершении преступления вручено послу Королевства Марокко.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Агентство Телевидения Новости