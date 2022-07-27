Двох заступників мера Вовчанська на Харківщині підозрюють у держзраді

На Харківщині двом заступникам міського голови Вовчанська заочно оголосили про підозру у державній зраді.

Про це в Телеграмі повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає Укрінформ.

«За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру першій заступниці та заступнику Вовчанського міського голови за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у тимчасово захопленому місті посадовці добровільно перейшли на бік ворога. Зокрема, на прохання представників країни-агресора підозрювані брали участь у так званих нарадах спільно із загарбниками та самопроголошеним «головою тимчасової цивільної адміністрації».

«Перша заступниця надавала представникам країни-агресора списки учасників АТО/ООС, учасників проукраїнських організацій та патріотично налаштованих громадян», - зазначили у відомстві.

За наявною інформацією, йдеться про Ольгу Камінську і Сергія Круподерю.

Як повідомлялося, 27 лютого міський голова Куп’янська Геннадій Мацегора у відеозверненні заявив, що місто переходить під владу країни-агресора. Йому заочно оголосили підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та державній зраді.

У квітні керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив ЗМІ, що міський голова Куп’янська після здачі міста ворогу втік до росії.

7 липня стало відомо, що загарбники заарештували міського голову Куп’янська.

Джерело: ukrinform.ua

Фото: Фейсбук Харківської обласної прокуратури

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