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Экологическое ЧП в РФ: в Челябинске зафиксирован залповый выброс сероводорода

Экологическое ЧП в РФ: в Челябинске зафиксирован залповый выброс сероводорода

18 августа ночью в Челябинске, в Металлургическом районе произошло экологическое ЧП. Зафиксирован залповый выброс сероводорода. Об этом в Telegram сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков.

«Данное превышение было зафиксировано «Центром экологического мониторинга» Министерства экологии Челябинской области. На место были отправлены передвижные лаборатории, которые подтвердили сильное превышение в районе МУП ПОВВ», написал чиновник.

По его словам, в некоторых районах города может ощущаться запах сероводорода или схожий с запахом «канализации». Местным жителям рекомендовано не открывать окна и не выходить без необходимости на улицу, пить больше воды и носить маски.

Власти также потребовали от городских промышленных предприятий временно снизить уровень выбросов. Но власти утверждают, что ситуация в городе стабилизировалась и резкий запах больше не ощущается.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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