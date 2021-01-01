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"Энергоатом" перенес на три недели включение в сеть блока №5 Запорожской АЭС – экс-глава Минэнерго

Энергоатом перенес на три недели включение в сеть блока №5 Запорожской АЭС – экс-глава Минэнерго

ГП "НАЭК "Энергоатом" вновь перенесло подключение к энергосистеме находящегося в ремонте пятого блока Запорожской АЭС – с 26 декабря на 15 января 2021 года, сообщила экс-врио главы Министерства энергетики Ольга Буслацец.

"Ожидаемая длительность задержки относительного утвержденного Минэнерго графика ремонтов составит более двух месяцев. Такая же ситуация была и с энергоблоком №2 ЗАЭС (задержка 73 суток)", – написала она на своей странице в "Фейсбук".

По ее данным, в ближайшее время в плановый ремонт будут выведены еще два энергоблока (№1 ЗАЭС и №3 Южно-Украинской АЭС), которые уже работают в режиме пониженной мощности. Кроме того, будет подключен блок №4 Ривненской АЭС.

Буславец отметила, что в зиму 2020/21 гг. страна вошла с минимальной за последние пять лет средней нагрузкой атомных станций – 9,5 ГВт. При этом еще с ноября наблюдается значительный дефицит базовой генерации в энергосистеме.

Такая ситуация увеличивает нагрузку на использование блоков тепловых электростанций (ТЭС), что приводит к увеличению отказов с аварийным отключением блоков ГК ТЭС, а также усиленному срабатыванию запасов угля на их складах.

"В таких условиях "Укрэнерго" очень сложно балансировать нашу энергосистему", – подчеркнула она.

Источник: elektrovesti.net

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