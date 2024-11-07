Фейк: «через виведену з ладу інфраструктуру українці помиратимуть у своїх домівках»

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Брехня: на українців очікує дуже сувора зима: росія виводить з ладу енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого люди помиратимуть у своїх помешканнях. Про це пишуть російські ЗМІ.

Правда: опалювальний сезон 2024-2025 року стартував в усіх регіонах України за винятком Херсонщини, де зберігається відносно тепла погода.

Вже вдруге Україна проходитиме опалювальний сезон винятково за рахунок власного газу. Україна продовжує збільшувати газовидобуток, зменшуючи власну залежність від світових ринків і підвищуючи енергетичну незалежність.

Під час підготовки до опалювального сезону енергетики провели найбільшу за часів незалежності ремонтну кампанію, а військово-політичне керівництво України робить все, щоби захистити українську енергетичну інфраструктуру від російських атак.

Наратив про «страшну зиму» поширюється в рамках ІПСО російських спецслужб. Її мета – поширення панічних настроїв в українському суспільстві.

Джерело: https://t.me/spravdi/42684

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