Депутат госдуры, основатель днр, военный преступник Александр Бородай назвал добровольцев, идущих на фронт, «мясом и лишними людьми»

В сети появилась запись его разговора, где он называет этих людей «пехотой второго сорта» и утверждает, что «гражданские пиджаки» не видят в них «большой социальной ценности», покупая их «как мясо».

Бородай объяснил, что многие из этих солдат в мирной жизни зарабатывают 20-40 тысяч рублей, а на СВО становятся наёмниками, получая гораздо большие суммы. Он добавил, что их жизни расплачиваются за войну. Подлинность записи подтвердил «Царьград», а сам Бородай позже объяснил, что это «жестокая реальность», вырванная из контекста.

Джерело: https://t.me/gulagru/71896

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