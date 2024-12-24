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Фейк: «ефективність морських дронів України викликає сумніви»

Фейк: «ефективність морських дронів України викликає сумніви»

#спростуванняЦентру

Брехня: на Заході засумнівалися в ефективності морських безпілотників України. Таке тиражують кремлівські інформаційні сміттярки.

Правда: про ефективність українських морських дронів краще за все свідчить неефективність російського чорноморського флоту.

Він вже втратив 30% свого бойового потенціалу, а велика частина його кораблів втекла з окупованого Криму до новоросійська та інших «безпечних» гаваней.

Нагадаємо, нещодавно Центр стратегічних комунікацій зібрав ключові епізоди морського бою України з росіянами: від знищення крейсера «москва» до успішних операцій з використанням морських дронів:

Крім того, вже зараз низка військових експертів зазначають, що саме українські методи ведення сучасних морських баталій, цілком імовірно, змінять і майбутній образ ВМС в усьому світі.

Джерело: https://t.me/spravdi/43785

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