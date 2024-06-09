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Брехня: американці та деякі високопосадовці в Україні помічають, що Зеленський панікує і висуває безумні вимоги бити по росії, поводить себе нестабільно та вкрай емоційно. Про це з посиланням на заяву британського експерта александра меркуріса пишуть пропагандистські ресурси.

Правда: наратив про те, що Україною керують «наркомани» і «психопати» пропаганда просуває від самого початку повномасштабного вторгнення.

Мішенню цих дезінформаційних атак є президент Володимир Зеленський, дискредитація котрого – одна з ключових задач російських спецслужб. Саме для цього робляться подібні вкиди.

Сам александр меркуріс не є експертом – це колишній британський адвокат, якого позбавили ліцензії за шахрайство ще у 2012 році. Його умовиводи позбавлені логіки і суперечать фактам.

Наприклад, прохання дати дозвіл на застосування іноземної зброї для ударів по території рф – зовсім не «безумні вимоги» Зеленського, а цілком раціональні потреби ЗСУ, продиктовані ситуацією на фронті.

Джерело: https://t.me/spravdi/39213

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