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Фейкороби з рф вигадали чергову брехню про мобілізацію в Україні

Фейкороби з рф вигадали чергову брехню про мобілізацію в Україні

Цього разу інфоприводом став пробаційний нагляд. Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Пропаганда кремля використала у своїх цілях підписання президентом України закону про запровадження нового виду кримінального покарання – пробаційного нагляду, який передбачає відмову від тримання під вартою за низку правопорушень.

російські пропагандисти вигадали, що завдяки цій реформі Київ хоче набрати «мʼяса» для штурмів, адже тепер «не вийде сховатися від мобілізації в тюрмі».

Насправді ж засуджений при такому виді покарання буде зобов’язаний відмічатися за місцем реєстрації, повідомляти органи МВС про зміну місця проживання та не виїжджати за межі України.

Таким чином, впроваджується європейська модель і поступово демонтується пострадянська тюремна система – фабрика знищення людської гідності та здоров’я.

Джерело: https://t.me/spravdi/33665

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