Фото пошкодженного Чонгарського мосту

В сети появилось фото повреждённого ж/д моста через озеро Сиваш (недалеко от Чонгарского автомобильного моста).

Удар по мосту был нанесён 29 июля. Это единственный ж/д мост, через который можно снабжать Мелитопольский фронт из Крыма. Есть ещё ж/д ветка через Армянск, но она уходит на запад, в направлении Херсона и Мелитопольский фронт через неё эффективно снабжать не получится (см. карту). Логичный шаг после ударов по Крымскому мосту.

Разведывательный проект Evocation.info пишет, что гауляйтер Сальдо пытался скрывать повреждения моста от херсонских коллаборантов, чтобы они не побежали раньше времени.

(https://t.me/evocationinfo/135)

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/12743

Новости портала «Весь Харьков»