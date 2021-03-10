ГИБРИДНАЯ ВОЙНА.Германия - главная цель Москвы в кампаниях по дезинформации

По сравнению с другими странами Евросоюза чаще всего объектом кампаний по дезинформации со стороны России становится Германия, говорится в обнародованном 9 марта отчёте Европейской службы внешних связей.

«Ни одно другое государство ЕС не атакуют активнее, чем ФРГ», – подчёркивают в Брюсселе. В докладе внешнеполитической службы ЕС также отмечается, что «систематические кампании» запускаются на политическом уровне и через средства массовой информации.

Как следует из документа, в базе данных «ЕС vs.Дезинформация» с конца 2015 года зафиксированы свыше 700 подобных случаев. В то же время применительно к Франции речь идет о порядке 300 случаев, к Италии – о 170, к Испании – о свыше 40.

В основу анализа были положены публикации из открытого доступа и высказывания политиков, передаёт агентство DPA. «Кремль создает ментальный образ Германии, в которой лишь несколько разумных голосов вплетаются в хор иррациональной «русофобии», – пишут авторы доклада.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель выступил с заявлением о том, что своими действиями Россия пытается очернить демократию Евросоюза.

Выход отчёта Европейской службы внешних связей совпал с выдвинутыми в США обвинениями в адрес Москвы по поводу, как утверждается, скоординированных усилий, направленных на подрыв репутации разработанных на Западе вакцин против коронавируса.

«Весьма очевидно, что Россия прибегает к своим старым трюкам, и тем самым подвергает людей потенциальному риску, распространяя дезинформацию о вакцинах, которые, как мы знаем, спасают жизни каждый день», – заявил официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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