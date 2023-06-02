Глава СК РФ Бастрыкин о детях

"Вовлечение спецслужбами недружественных стран несовершеннолетних в террористическую, экстремистскую и иную противоправную деятельность в связи с событиями на Украине является новым источником угроз.

Противодействие этому явлению должно рассматриваться как одно из направлений борьбы с экстремизмом и терроризмом в целом".

Бастрыкин добавил, что "в группах риска дети, которые живут в приграничных с Украиной регионах, дети, чьи родственники живут на Украине и в других недружественных странах либо покинули Россию в период спецоперации, дети, чьи родственники проходят воинскую службу, а также те, кто стал жертвами шантажа и угроз в интернете".

Итак.

Начинается сталинская "работа по перевоспитанию детей".

Про лагеря для "детей врагов народа" и обязательные прилюдные отречения от "провинившихся родителей" все помнят?

Не все?

Так готовьтесь вспомнить.

Джерело: @mstroeva

Новости портала «Весь Харьков»