Глава СК РФ Бастрыкин о детях
"Вовлечение спецслужбами недружественных стран несовершеннолетних в террористическую, экстремистскую и иную противоправную деятельность в связи с событиями на Украине является новым источником угроз.
Противодействие этому явлению должно рассматриваться как одно из направлений борьбы с экстремизмом и терроризмом в целом".
Бастрыкин добавил, что "в группах риска дети, которые живут в приграничных с Украиной регионах, дети, чьи родственники живут на Украине и в других недружественных странах либо покинули Россию в период спецоперации, дети, чьи родственники проходят воинскую службу, а также те, кто стал жертвами шантажа и угроз в интернете".
Итак.
Начинается сталинская "работа по перевоспитанию детей".
Про лагеря для "детей врагов народа" и обязательные прилюдные отречения от "провинившихся родителей" все помнят?
Не все?
Так готовьтесь вспомнить.
Джерело: @mstroeva