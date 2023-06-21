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Главе Днепровской РГА на сессии Киевсовета подарили барабан «от стресса»

Главе Днепровской РГА на сессии Киевсовета подарили барабан «от стресса»

Назначенному «слугами» главе Днепровской РГА на сессии Киевсовета депутаты из партии Кличко подарили барабан «от стресса»

«Только что перед депутатским корпусом Киевсовета выступал назначенный президентом чиновник от «слуг народа» - глава Днепровской райгосадминистрации с попыткой объяснить абсурдную закупку барабанов в укрытия почти за 1 млн грн.

Объяснить эту смелую идею чиновник так и не смог, отметив лишь, что от закупки барабанов пришлось отказаться. В связи с этим у фракции партии «УДАР Виталия Кличко» несколько вопросов:

Первый. Хорошая новость, что РГА отказалась от закупки барабанов. Но эти барабаны были настолько громкими, что как-то на их фоне все забыли об овощерезках за 130 тысяч гривен, а также об электрических сковородках по 720 тысяч гривен за штуку. Что с ними? Их оставили в закупках?

Второе. Ссылаясь, на какие нормативы РГА решила, что барабаны – это снятие стресса в стране, где постоянно раздаются взрывы? У вас есть выводы, заключения? И не планировала ли РГА в придачу к барабанам закупить петарды и салюты, чтобы снимать стресс киевлянам, которые регулярно слышат взрывы от российских обстрелов?

И последнее: учитывая, что весь этот скандал добавил чиновникам из РГА немало стресса, фракция УДАР подарила РГА барабан, который, по убеждению главы райгосадминистрации, этот самый стресс очень хорошо снимает», - сообщил (https://www.facebook.com/100001710046339/posts/pfbid06tfudKo33h8khmPtAs6KvRyu5izMe8s239QtHXaiGqrDSRhwaBe5cvGwK3sRvhjul/?d=w) глава фракции «УДАР Виталия Кличко» в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец.

Джерело: https://t.me/u_now/101556

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