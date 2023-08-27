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Голова комітету ВР з антикорупційної політики Радіна запропонувала Резникову до ранку 28 серпня спростувати інформацію про закупівлю "зимових" курток для військових або подати у відставку
"Якщо не спростуватимете - Ви йдете у відставку. Спростуєте - я складу мандат одразу після ухвалення закону про відновлення публічного декларування стану чиновників, у тому числі військкомів та горе-закупників для армії (проти останнього ви виступаєте особисто)", - заявила Радіна.
Джерело: https://t.me/radarbay/14608