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россияне на ВОТ продлили возможность получить паспорт россии по упрощенной процедуре — глава Запорожской ОВА Федоров

россияне на ВОТ продлили возможность получить паспорт россии по упрощенной процедуре — глава Запорожской ОВА Федоров

Сначала оккупанты придумали манипуляцию по выявлению «бесхозного» жилья, которое могли просто отобрать, а затем решили продлить «льготную процедуру» до 31 декабря.

Находиться на ВОТ только с украинскими документами можно, только если человек «добровольно» обратится в мвс россии «с целью оповещения о месте своего фактического пребывания». А еще сдаст отпечатки пальцев и сфотографируется

Джерело: https://t.me/c/1226880919/35987

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