Головні новини на ранок

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● У США заявили, що продовжать тиск на ПВК «Вагнер»

«Думаю, ви знаєте, що ми працюємо над тим, щоб притягнути «Вагнер» до відповідальності. Вони внесені до списку транснаціональних злочинних організацій. Ми наклали на них санкції. Ми продовжуватимемо вживати необхідних заходів, щоб спробувати обмежити їхню здатність продовжувати сіяти хаос і насильство, де б вони не були», - заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

● Україна зможе обміняти військовополонених захисників Маріуполя, навіть якщо їх незаконно засудять у рф

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

«Це жодним чином не перешкоджає обмінним процесам і вони точно відбуватимуться», зазначив Лубінець. Так само Україна може обміняти засуджених у себе російських окупантів.

● На фронті за добу відбулось 38 бойових зіткнень: де намагається атакувати супротивник

Ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Авіація сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу ворога.

Джерело: https://t.me/spravdi/30801

Новости портала «Весь Харьков»

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