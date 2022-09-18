Головні новини ночі та ранку

Потоплена баржа ворога на півдні та посланець Папи Римського під обстрілом неподалік Запоріжжя

● На звільненій частині Харківщини знайшли вже понад 10 катівень. «Так робили нацисти. Так роблять рашисти», – заявив Зеленський і пообіцяв встановити особи тих, хто знущався з українців.

● Посланець Папи Римського потрапив під обстріл на Запоріжжі. Сталося це в ході доставки гумдопомоги, кардинал та його супровід не постраждали, зазначає Vatican News.

● ЗСУ потопили ворожу баржу з технікою та персоналом на півдні. За допомогою цього судна росіяни намагалися переправляти озброєння, розповіли в ОК «Південь».

Джерело: https://t.me/spravdi/17384

Новости портала «Весь Харьков»