Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:39
Просмотров: 70

Гонконг: протестувальники знову вийшли на вулиці попри заборону влади

Гонконг: протестувальники знову вийшли на вулиці попри заборону влади

Учасники протестів проти законопроєкту про екстрадицію в залі Міжнародного аеропорту Гонконгу.

Десятки тисяч протестувальників вдруге поспіль вийшли на вулиці Гонконгу попри заборону на масові акції.

Влада Гонконгу дозволила акцію протесту в парку Чатер-Гарден, але застерегла, що всі демонстрації поза його межами будуть протизаконними.

Тим не менш учасники демонстрації пройшли діловим районом Гонконгу, скандуючи слогани проти дій поліцейських та контраверсійного законопроєкту про екстрадицію. Їхня акція заблокувала основні автомобільні шляхи міста.

27 липня поліція застосувала сльозогінний газ та гумові кулі проти продемократичного мітингу в Гонконзі, де вже кілька тижнів тривають масштабні демонстрації та жорстокі сутички між правоохоронцями та протестувальниками.

Протести в Гонконзі тривають від минулого місяця після того, як влада ініціювала законопроект про екстрадицію в материковий Китай. На вулиці виходили до мільйона людей.

Противники законопроєкту вважають, що він може бути використаний для передачі в руки китайського правосуддя дисидентів і несправедливо переслідуваних людей.

Після масових протестів влада заявила, що зупиняє впровадження законопроєкту, мітингувальники ж вимагали повністю від нього відмовитися.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ИС: шахтеры «днр» готовятся к акциям протеста
28.07.2019 07:39    191
«Убийцы должны быть наказаны»: возле Фрунзенского райсуда прошел пикет (фото)
24.07.2019 07:26    212
В Гонконге вновь начались массовые протесты
22.07.2019 08:37    133
Удивительный автобус, которому не страшны никакие пробки (ФОТО)
22.07.2019 07:46    728
На Землю упали обломки китайской космической станции: ВИДЕО
21.07.2019 08:52    186
В Донецке митинговали и требовали от президента Украины «особого статуса»
17.07.2019 09:50    360
У Харкові активісти мітингували біля відновленого погруддя радянського маршала Жукова (ВІДЕО)
16.07.2019 08:11    252
На первом в Китае солнечном тендере распределили 22,7 ГВт фотоэлектрических мощностей, самая низкая ставка составила 0,0407 долл/ кВт-ч
14.07.2019 11:02    184
Китай ответил экстренными мерами на поставку оружия Тайваню
14.07.2019 08:26    164
Си Цзиньпин подарил Путину чжучжэнский гуцинь и тяньцзиньский нижэньчжан
12.07.2019 10:35    310
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 