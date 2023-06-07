«Гребля зруйнувалася сама» або «винні ЗСУ»: як росіяни брешуть про підрив Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські військові підірвали Каховську ГЕС – є низка фактів, які вказують саме на відповідальність рф за катастрофу. Проте, традиційно для себе, росіяни намагаються звинуватити у всьому Україну.

Центр стратегічних комунікацій зібрав 3 основні фейки, які пропагандисти поширюють на тему підриву Каховської ГЕС.

• «Українські війська вдарили по ГЕС з РСЗВ «Вільха». Станцію підірвали зсередини, і зробити це могли лише росіяни, адже вона знаходиться під окупацією з 2022 року. Обʼєкт контролювали військовослужбовці 205 мотострілкової бригади зс рф, вони й відповідальні за підрив.

• «Гребля зруйнувалася сама». Споруда будувалася з розрахунком усіх ризиків природного характеру та не могла зруйнуватися з природних причин. Гідролог Костянтин Данько у коментарі StopFake пояснив, що причиною руйнування могли стати лише збройні атаки російських окупантів.

• «Руйнування греблі малоймовірне, не варто панікувати». Насправді Каховська ГЕС повністю зруйнована та не підлягає відновленню, зазначили в «Укргідроенерго». Вода вже затопила низку населених пунктів, на Херсонщині триває евакуація.

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Хто насправді підірвав Каховську ГЕС. Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Іноземні медіа не вказують на винуватця вибуху на Каховській ГЕС. Натомість пишуть, що автор невідомий. Центр стратегічних комунікацій зібрав усі факти, які доводять причетність саме російських окупантів до злочину.

російські війська захопили Нову Каховку і Каховську ГЕС наприкінці лютого 2022 року. Вони взяли в заручники персонал і майже одразу вдалися до втручання у технічну роботу об’єкта: підірвали споруди Північнокримського каналу, щоб подати воду до тимчасово окупованого Криму.

● Контроль за ГЕС здійснювали окупанти

Після захоплення об’єктів ГЕС, росіяни розмістили там пункт управління Південного воєнного округу рф. За даними ГУР МО України, ще у квітні 2022 року окупанти замінували Каховську ГЕС.

● Україна вже попереджала світ про наміри росії підірвати дамбу

Восени 2022 року з’явилася інформація про наміри росії підірвати дамбу Каховської ГЕС, аби завадити літньо-осінній кампанії Сил оборони на півдні України. Тоді українська влада привертала максимальну увагу світової спільноти до цієї загрози та її наслідків.

● Тільки рф могла фізично розмістити на ГЕС велику кількість вибухівки

Знищення греблі здійснили шляхом підриву завчасно закладеного росіянами величезного об’єму вибухівки. Обстріли українцями з РСЗВ, якими російська пропаганда намагається пояснити руйнування дамби (фото 7), неспроможні завдати їй такої шкоди.

● російські окупанти самі зізнаються у злочині

Загарбники дійсно зізнаються у скоєному. російський солдат гузенко, що служить в окупаційному контингенті на Херсонщині, підтвердив це і закликав підривати й інші греблі на Дніпрі.

Згодом інформаційна машина кремля вдалася до звичної тактики: перекладання відповідальності за власні злочини на Україну (фото 1-6).

Джерело: https://t.me/spravdi/30027

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