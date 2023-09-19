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Грузія звинуватила українського чиновника у "дестабілізації"

Грузія звинуватила українського чиновника у дестабілізації

Служба безпеки Грузії заявила, що заступник начальника військової контррозвідки України й колишній заступник внутрішніх справ Грузії Гіоргі Лорткіпанідзе нібито запланував у країні держпереворот. Також до змовників спецслужби Грузії зарахували грузинів, які воюють проти Росії в Україні.

У заяві грузинських спецслужб йдеться, що антиурядові протести були "заплановані на жовтень і грудень, коли Єврокомісія має опублікувати своє рішення щодо заявки Грузії на членство в ЄС".

Командир "Грузинського легіону", який воює на боці України, Мамука Мамулашвілі назвав заяву грузинських спецслужб "продиктованою з Росії". Такої ж думки дотримується грузинський опозиційний політик Георгій Вашадзе, називаючи цю версію абсурдною.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/16405

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